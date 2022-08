Plano de Governo de Veneziano prevê concursos públicos para diversas áreas, valorização da educação e ‘Kit Nutricional’ durante férias de estudantes

O candidato ao governo da Paraíba nas eleições 2022 pelo MDB, Veneziano Vital do Rêgo, apresentou seu plano de governo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Conforme documento obtido pelo ClickPB, nesta sexta-feira (12), o documento intitulado “A Paraíba tem pressa de ser feliz” tem 27 páginas e apresenta várias medidas inovadoras.

Veneziano propõe governar a Paraíba a partir de cinco eixos de governança sustentável, inovadora, transparente, socialmente referendada e de resultados. (confira o plano de governo aqui).

Educação

Entre as inovações propostas por Veneziano na educação e segurança alimentar está o programa de alimentação escolar (merenda) de janeiro a janeiro em toda a Paraíba. Ele defende a garantia do “Kit Nutricional Suplementar”, distribuído para todos os alunos e alunas da Rede Estadual de Ensino, para consumo no final de semana, composto por alimentos básicos não perecíveis e hortifrutis, como também o “Kit Nutricional Suplementar das Férias Escolares”, a ser distribuído para todos os alunos e alunas da Rede Estadual de Ensino, para consumo durante o recesso escolar (férias), composto por alimentos básicos não perecíveis e hortifrutis.

Saúde

Entre os principais programas defendidos por ele está a construção do Hospital de Trauma do Sertão, em parceria com o Governo Federal, a ampliação da assistência hospitalar dos paraibanos, com a construção de hospital regional nas cidades de Esperança e de Sapé, em parceria com o governo federal e o fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde no Estado, garantindo o acesso aos serviços ofertados, inclusive com a implantação da estratégia de TeleSaúde, a ser implantado por meio de “Centros de Referência em TeleSaúde”, especialmente nas sedes das macrorregiões de saúde, a fim de otimizar e qualificar as consultas, o atendimento e os serviços de saúde, em geral, junto à população.

Segurança Pública

Para a segurança pública, um dos pontos de maior destaque é a realização de concurso público de provas e títulos para ingresso de novos efetivos nas Forças de Segurança Pública do Estado, de 4.000 novos integrantes ao longo da gestão, a fim de reduzir o déficit de pessoal, ainda existente, visando fomentar, especialmente, medidas de precaução que asseguram à população garantias de estar livre do perigo, de danos e de riscos eventuais à vida e ao patrimônio.

