Planos para o futuro: Elias diz que vai disputar uma vaga na ALPB em 2026

O prefeito do município de Jacaraú, no lLitoral Norte da Paraíba, Elias Costa, foi entrevistado no programa Manhã de Notícias, na TV Midia, nesta quarta-feira (20). Elias exaltou o sucesso do evento denominado de Arraiá do Forro que inclui as cidades de Duas Estradas Pedro Regis, Lagoa de Dentro e Serra da Raiz.

Um dos momentos que mais chamou a atenção durante entrevista, é que o prefeito tem planos para o futuro, após deixar sua missão como gestor da cidade.

Sem utilizar subterfúgios, ele respondeu de forma direta que vai disputar uma vaga na assembleia legislativa em 2026. Veja:









