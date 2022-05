Plantação de milho é encontrada em cemitério da cidade de Caiçara

Uma plantação de milho foi encontrada dentro do cemitério de Caiçara, cidade do Agreste paraibano. As imagens da plantação de milho viralizaram nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (05).

A notícia chamou a atenção de muitos internautas, que custaram a entender como alguém teria conseguido fazer a plantação em um local utilizado para o sepultamento dos mortos.

Procurada pelo Portal do Brejo, a prefeitura de Caiçara disse que não sabe quem é o responsável pela plantação e que vai abrir uma investigação por meio de um processo administrativo. A gestão informou também que solicitou que funcionários providenciassem a limpeza imediata da área.

No final da tarde o local já estava sem a plantação.

A Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente do estado da Paraíba informou ao Portal do Brejo que não foi notificada formalmente sobre a questão pela prefeitura e vai apurar o caso.

O órgão destacou ainda que a atividade de sepultamento é uma fonte de alta contaminação e elevado impacto ambiental devido ao necrochorume gerado com a decomposição dos corpos e resíduos.

portaldobrejo