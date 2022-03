Plantão Psicológico estreia nesta sexta-feira na TVMIDIA, com a psicóloga Raysa Albuquerque

A psicóloga Raysa Albuquerque, a partir desta sexta-feira (1/04), vai estrear o quadro: Plantão Psicológico, na TV Midia. A convite da jornalista Michele Marques, apresentadora do Manhã de Notícias, Raysa não pensou duas vezes e topou a missão de ajudar as pessoas, que sofrem de problemas psicológicos, com dicas e orientações.

A Dra Raysa, é formada pela UFPB (Universidade Federal da Paraíba), e há mais de uma década vem ajudando pessoas, na conscientização de que SAÚDE MENTAL NÃO É FRESCURA.

Sobre sua formação profissional:

“Eu sou Psicoterapeuta, professora universitária, empreendedora, CEO da Era Coworking Clínico. Coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade Qualis do Grupo Faveni. Psicóloga do Centro Especializado de Reabilitação Maria Moura. Ajudo pessoas mudarem a sua forma. Impulsiono e apoio pessoas. Licenciatura e bacharelado pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, em 2010. Pós graduação em Saúde da Família com Ênfase na Implementação das Linhas de Cuidado pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB, 2015. Formada no curso de Especialização em Gestão de Redes de Atenção à Saúde em 2019 pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, ENSP/FIOCRUZ, Brasil.” Concluiu.

