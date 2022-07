PM apreende armas e fecha ‘boca de fumo’ na cidade de Jacaraú

Na tarde deste sábado, 23 de Julho, Guarnição da Força Tática e Rádios Patrulhas de Jacaraú desarticulam quadrilha ligada ao PCC em Jacaraú.

Após receber informações que vários indivíduos de uma determinada facção estariam homiziados em uma casa armados e traficando em Jacaraú a Guarnição Tática juntamente com as R/P’s de Jacaraú fecharam o cerco e abordaram a residência e la dentro estavam 04 Suspeitos sendo 02 de 25 anos 01 de 30 e uma menor de 16 anos, e no interior da caso após uma busca minuciosa encontraram 01 espingarda calibre .12 de n° 990030 com 05 munições intactas; 01 revolver de marca Taurus calibre 38.

Com numeração raspada e 14 munições intactas e 19 deflagradas, além de 01 porção de 25g e 82 trouxinhas aparentando ser maconha; 60 pedrinhas semelhantes ao Crack; 04 celulares e uma quantia de 658,50 Reais em espécie.

Sendo assim as Equipes conduziram os Acusados e todo material para delegacia de Mamanguape onde foram realizadas todas as medidas que cabiam ao caso.

portalindependente

