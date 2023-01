PM apreende motocicleta roubada usada em assalto ao posto Caipira, em Guarabira

Durante OPERAÇÂO PARADIGMA, as guarnições de Rádio Patrulha deram início a diligências para localizar dois meliantes que teriam cometido um roubo a um Posto de combustível na cidade de Guarabira. Por volta das 16h30min, a Polícia foi solicitada para averiguar uma denuncia de roubo, onde dois homens em uma motocicleta Honda de cor branca e vermelha teriam anunciado o assalto no Posto Caipira e fugaram sentido Rota do Alto.

De imediato, as guarnições efetuaram rondas em toda área onde supostamente os meliantes teriam fugido, porém os mesmos não foram localizados. Durante a fuga, eles chegaram a colidir com outra motocicleta, vindo a cair e abandonar a mesma que, ao ser consultada a placa foi constatado ter sido roubada dias antes na cidade de Mulungu.

O veículo foi encaminhado até a delegacia local, onde ficou À disposição do delegado plantonista.

Veja imagens do assalto

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram