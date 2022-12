PM da reserva é preso suspeito de matar homem durante discussão por balde de água na PB

Um sargento da Polícia Militar (PM) da reserva da Paraíba, foi preso neste sábado (17), suspeito de matar um homem após discussão por uma torneira aberta, no município de Piancó, no Sertão paraibano. De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu horas depois do crime.

Ainda segundo a polícia, o sargento estava trabalhando pela corporação na guarita da Cadeia Pública da cidade, quando começou a briga. Testemunhas informaram que a vítima teria ido pegar água com um balde em um reservatório e esqueceu a torneira aberta. Houve discussão e empurrões entre o suspeito e o homem.

A polícia informou que a vítima também teria jogado o balde com água no suspeito, que efetuou o disparo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Orlando Melo não resistiu ao ferimento.

O suspeito fugiu, mas foi localizado pelos policiais na cidade de Olho D’Água, também no Sertão. Ele foi levado para a delegacia de Piancó.

