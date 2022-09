PM é assassinado a tiros em Bayeux e suspeito é preso em flagrante

Um policial militar identificado pelo pré-nome de Vieira foi assassinado na noite desta sexta-feira (2) no bairro Mário Andreazza, em Bayeux. De acordo com major Handerson, subcomandante da Cia de Bayeux, o suspeito do crime foi preso em flagrante e arma também apreendida. “Estamos ainda apurando às circunstâncias do crime. Recebemos várias versões do caso, uma delas é que teria havido uma discussão entre o policial e um homem, após um suposto incidente”, disse o major. Ainda segundo o policial, o PM teria feito um curso para se tornar cabo, mas não soube informar se já teria havido a promoção do policial.

Fonte: Hyldo Pereira/Jornalista | @hylfinho02

