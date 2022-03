Pocah foi internada por segurar pum. Entenda por que pode ocorrer

Em desabafo nas redes sociais, a cantora Pocah, participante do BBB21, contou que foi parar em um hospital, na segunda-feira (15/3), por ter evitado soltar gases na frente do namorado. Segundo ela, o diagnóstico foi de “peido preso”.

Pocah relatou que comeu mais do que o habitual em um lanche com amigos no domingo (14/3) e, ao voltar para casa, deitou no colo do namorado. Neste momento, começou a sentir gases, mas ficou constrangida de liberá-los em frente ao companheiro e foi dormir.

De manhã, acordou sentindo fortes dores no estômago e buscou ajuda médica. “Acordei com uma dor bizarra, surreal, não conseguia ficar em pé, apenas curvada. Pensei que era cálculo renal, apendicite, hérnia umbilical que eu já tenho. Fiz uma série de exames e era o que? Peido preso”, relatou Pocah, em um stories do Instagram.

As dificuldades de digestão podem levar a dores de estômago, inchaço na barriga e produção excessiva de gases. Os gases são constantemente produzidos e naturalmente eliminados, mas, quando há o consumo de alimentos que causam gases e prisão de ventre ao mesmo tempo, pode ocorrer o acúmulo deles no intestino, deixando a barriga dura e inchada.

Algumas dicas para aliviar os gases de maneira rápida são pressionar o abdômen, fazendo uma massagem circular na direção de cima para baixo, tomar um suco ou chá laxantes ou um remédio de farmácia que colabore para a digestão como, por exemplo, o luftal. (Com informações do Tua Saúde)