PoderData: diferença entre Lula e Bolsonaro diminui para 6%, mostra pesquisa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue em primeiro, oscilando de 44% para 43% na comparação com levantamento de duas semanas atrás.

A pesquisa PoderData, divulgada nesta quarta-feira (20) pelo site Poder360, mostra uma queda na diferença das intenções de voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), de oito para seis pontos percentuais.

Lula segue em primeiro lugar, oscilando entre 44% para 43%, em comparação com levantamento divulgado há duas semanas. O presidente Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, cresceu de 36% para 37%.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) subiu de 5% para 6%. A senadora Simone Tebet se manteve estável com 3%. O deputado federal André Janones (Avante) caiu de 3% para 2%. Considerando a margem de erro, Ciro, Tebet e Janones estão em empate técnico.

O empresário Pablo Marçal (Pros) oscilou de 0% para 1%. O ex-deputado José Maria Eymael (DC), Leonardo Péricles (UP), o deputado federal Luciano Bivar (União Brasil), o cientista política Luiz Felipe D’Avila (Novo), a professora Sofia Manzano (PCB) e a sindicalista Vera Lucia (PSTU) não pontuaram. Marçal, Eymael, Bivar, D’Avila, Manzano e Lucia estão em empate técnico.

Brancos e nulos somaram 4%. Não sabem em quem votar também somaram 4%. A margem de erro da sondagem é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa PoderData foi realizada com recursos próprios da empresa do grupo Poder360 Jornalismo, de 17 a 19 de julho, com 3 mil entrevistados por telefone.

O levantamento foi feito em 309 municípios das 27 unidades da federação e custou R$ 103.715,00. O intervalo de confiança é de 95%, segundo o instituto, e o registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-07122/2022.

Veja a seguir o cenário testado para 1º turno:

Lula (PT): 43%

Jair Bolsonaro (PL): 37%

Ciro Gomes (PDT): 6%

Simone Tebet (MDB): 3%

André Janones (Avante): 2%

Pablo Marçal (Pros): 1%

José Maria Eymael (DC): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Luciano Bivar (União Brasil): 0%

Luiz Felipe D’Avila (Novo): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Vera Lucia (PSTU): 0%

Branco/nulo: 4%

Não sabem: 4%

Segundo turno

A pesquisa PoderData fez apenas uma simulação de segundo turno para a disputa, confrontando Lula e Bolsonaro. O resultado aponta vitória de Lula, com total de votos oscilando um ponto percentual para cima, de 50% para 51%. Bolsonaro repetiu os mesmos 38% da sondagem anterior. A diferença entre os dois é de 13 pontos percentuais — há duas semanas, ela era de 12 pontos.

Veja o resultado a seguir:

Lula (PT): 51%

Jair Bolsonaro (PL): 38%

Branco/nulo: 9%

Não sabem: 2%

clickpb