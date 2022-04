PoderData: Sem Moro, Bolsonaro cresce e diferença com Lula é de 5 pontos

Esta é a primeira pesquisa PoderData divulgada sem o ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) como pré-candidato.

Pesquisa PoderData divulgada hoje pelo site Poder360 aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa pela Presidência, com 40% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, aparece em segundo, com 35%, uma diferença de cinco pontos percentuais. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Esta é a primeira pesquisa PoderData divulgada sem o ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) como pré-candidato. Apesar de a diferença entre Lula e Bolsonaro ser de 5 pontos percentuais, eles não estão empatados, mesmo considerando a margem de erro.

Segundo o levantamento, os votos de Moro migram principalmente para Bolsonaro. Em 31 de março, Moro anunciou que se comprometia a não lançar candidatura à Presidência. Segundo o líder do União Brasil pela Câmara, deputado Elmar Nascimento (BA), o pré-candidato do partido é Luciano Bivar, que também é o presidente da legenda. Esta é a primeira pesquisa que aponta uma margem pequena entre os dois sem Moro na disputa. Pesquisa Ipespe divulgada no dia 6 indicou 44% a 30%.

Na sequência, aparecem empatados tecnicamente, dentro da margem de erro, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 5%; o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) e o deputado federal André Janones (Avante), ambos com 3%; a senadora Simone Tebet (MDB), com 2%, e José Maria Eymael (DC), com 1%.

Vera Lúcia (PSTU), Luiz Felipe d’Avila (Novo), Péricles (UP) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram. Brancos e nulos somam 7%, e aqueles que não sabem em quem irão votar, 4%.

Não é possível fazer uma comparação do desempenho dos pré-candidatos em relação à pesquisa anterior, publicada no último dia 30, já que há diferença na lista de nomes apresentados como opções. Além de Moro, Eduardo Leite (PSDB) também não aparece, enquanto >Eymael, Péricles e Manzano foram considerados no cenário.

A pesquisa do PoderData foi realizada com recursos próprios da empresa do grupo Poder360 Jornalismo, de 10 a 12 de abril de 2022, com 3 mil entrevistados por telefone. O levantamento foi feito em 322 municípios das 27 unidades da federação. O intervalo de confiança é de 95%, segundo o instituto, e o registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-00368/2022.

Veja abaixo o cenário de 1º turno:

Lula (PT): 40%

Jair Bolsonaro (PL): 35%

Ciro Gomes (PDT): 5%

João Doria (PSDB): 3%

André Janones (Avante): 3%

Simone Tebet (MDB): 2%

Eymael (DC): 1%

Luiz Felipe d’Avila (Novo): 0%

Péricles (UP): 0%

Manzano (PCB): 0%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Brancos/nulos: 7%

Não sabem: 4%

Simulações de 2º turno

A pesquisa PoderData ainda fez simulações de três cenários para o 2º turno: Lula vence Bolsonaro e Ciro; e Ciro e Bolsonaro empatam dentro da margem de erro.

Veja os resultados a seguir:

Cenário 1

Lula (PT): 47%

Bolsonaro (PL): 38%

Branco/nulo: 11%

Não sabem: 4%

Na pesquisa anterior, em 30 de março, Lula tinha 50% contra 38% de Bolsonaro.

Cenário 2

Ciro (PDT): 42%

Bolsonaro (PL): 39%

Branco/nulo: 16%

Não sabem: 3%

Cenário 3

Lula (PT): 46%

Ciro (PDT): 24%

Branco/nulo: 26%

Não sabem: 3%

Metodologia

O PoderData é um instituto de pesquisa ligado ao site de jornalismo político Poder360. O instituto faz pesquisas por telefone de forma automatizada, usando o método IVR (Interactive Voice Response). Um robô liga para o telefone do eleitor, que escuta perguntas gravadas e as responde discando em seu telefone a opção desejada. Os nomes dos candidatos são apresentados em ordem alfabética.

