Polícia Ambiental apreende mais de 90 aves silvestres e prende homem com tornozeleira eletrônica em Guarabira

O Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) apreendeu 96 aves silvestres que estavam sendo comercializadas, na manhã deste sábado (7), na feira livre de Guarabira, no Brejo paraibano. A ação foi realizada como parte da Operação Dia das Mães, deflagrada para reforçar a presença nas ruas, principalmente nas áreas de comércio e nos espaços públicos com grande circulação de pessoas.

Com orientação do Núcleo de Inteligência do próprio Batalhão de Polícia Ambiental, os policiais realizaram a fiscalização para coibir o comércio ilegal de aves silvestres, segundo informações obtidas pelo ClickPB. Na feira, foram apreendidos os animais e um homem, o qual usava tornozeleira eletrônica por ter cometido um homicídio, foi preso pelo comércio de espécies da fauna silvestre nativa sem autorização ambiental.

O homem foi levado para a delegacia da região. As aves apreendidas, que são de diferentes espécies, foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), para a reabilitação ao meio ambiente.

Punições

A venda de animais silvestres é crime, com pena de seis meses a um ano, e o autor é multado em R$ 500 por cada unidade apreendida. Se a espécie for ameaçada de extinção, a pena é aumentada e a multa pode chegar a R$ 5 mil, por cada animal.