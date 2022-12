Polícia apreende adolescentes com maconha e crack em Ingá, na Paraíba

A Polícia Civil apreendeu duas adolescentes nessa sexta-feira (2), em Ingá, no interior da Paraíba. Com elas foram encontradas porções de maconha e crack.

De acordo com informações da Polícia Civil, os policiais da 9ª Delegacia Seccional, sediada em Itabaiana, cumpriam mandados de busca e apreensão quando localizaram as adolescentes.

Denúncias informaram a polícia que o local seria um ponto de venda de drogas.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos dinheiro em espécie e material plástico para embalar e comercializar a droga.

A Polícia reforça a importância das ferramentas de denúncia. “As informações partiram do nosso Disque-Denúncia 197, que tem contribuído muito com as nossas investigações. É uma ferramenta absolutamente sigilosa, garantindo segurança total a quem faz uso dela”, explicou o delegado seccional Danilo Orengo.

As adolescentes e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

clickpb