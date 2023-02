Polícia apreende caminhonete e espingarda usadas em chacina de Sinop (MT)

A Polícia Civil apreendeu, na manhã desta quarta-feira (22), a espingarda calibre 12 mm e a caminhonete usadas durante a chacina em um bar de Sinop, a 503 km de Cuiabá. O material estava em uma obra no bairro Vila Verde, no município. A tragédia deixou sete pessoas mortas, entre elas, uma adolescente de 12 anos.

Os autores do crime, identificados como Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, mataram as vítimas por não aceitarem perder partidas de sinuca a dinheiro, de acordo com o delegado Braulio Junqueira. A dupla está foragida.

As câmeras de segurança do bar registraram o momento da execução (assista ao vídeo abaixo). Nas imagens, é possível ver quando Ezequias, de camiseta azul, armado com uma pistola, rende as pessoas e as leva para perto de uma parede. Enquanto isso, Edgar, de camiseta listrada, pega uma espingarda, calibre 12 mm, na caminhonete estacionada em frente ao estabelecimento e volta atirando várias vezes.

A adolescente, depois de vários disparos, tenta correr para fora do estabelecimento. Ela e outro homem foram mortos, segundo a perícia, com tiros nas costas.

Antes de fugirem na caminhonete, um dos suspeitos pega uma quantia de dinheiro que está em uma das mesas de sinuca, além de outros objetos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por 𝕋𝕍 𝕄Í𝔻𝕀𝔸 📺 (@tvmidia)

//www.instagram.com/embed.js

G1

Curtir isso: Curtir Carregando...