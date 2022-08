Polícia apreende mais de 100 tabletes de maconha, 5kg de crack e mais de 4kg de cocaína em João Pess

A Polícia Militar apreendeu mais de 100 tabletes e diversas porções de entorpecentes no bairro Jardim Veneza, zona sul de João Pessoa. A apreensão aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira (4).

Os policiais encontraram cerca de 100 tabletes de tamanhos variados com maconha, quase cinco quilos de crack, mais de quatro quilos de cocaína, além de três balanças de precisão e uma máquina de cartão de crédito, provavelmente utilizada para movimentação do tráfico.

A ação foi realizada após os policiais do Batalhão Especializado em Policiamento com Motocicletas (BEPMotos) receberem informações que havia uma movimentação suspeita de pessoas em um apartamento vazio, em um condomínio no Jardim Veneza. Na abordagem ao local, a PM encontrou e apreendeu uma vasta quantidade de drogas.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde será pesado e estará à disposição da Justiça. Durante a apreensão ninguém foi preso, mas outras ações preventivas seguem na localidade.

