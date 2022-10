Polícia Civil apreende 25 tabletes de maconha em casa no município de Areia

Uma investigação da Polícia Civil da Paraíba resultou na apreensão de 25 tabletes de maconha, na noite de ontem, no município de Areia. De acordo com a Polícia, o material estava em uma residência na zona rural do município. A ação foi realizada por meio do Grupo Tático Especial (GTE) da 12ª Delegacia Seccional.

Trata-se da 5ª fase da Operação Harena, que tem como objetivo combater o tráfico de drogas naquela região. Segundo o delegado Cristiano Santana, não havia ninguém no imóvel no momento da abordagem policial, mas suspeitos de serem os proprietários da droga já foram identificados.

O material foi encaminhado ao Instituto de Polícia Científica (IPC), para os devidos exames periciais.

