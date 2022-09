Polícia Civil apura furto de 13 animais no zoológico Parque Arruda Câmara em João Pessoa

A Polícia Civil da Paraíba está investigando o furto de animais do Parque Arruda Câmara (Bica), que fica no bairro do Roger em João Pessoa. De acordo com a ocorrência, papagaios, sabiás, periquitos e sanhaço foram levados. Os furtos foram registrados no dia 1º de setembro deste ano.

“Houve uma sequência de fatos, e a Polícia Civil já abriu um inquérito policial e estamos apurando os casos. O representante do Parque informou que na madrugada do 1 de setembro, meliantes invadiram o parque, cortaram a tela de proteção dos animais e furtaram 1 papagaio moleiro, 1 papagaio verdadeiro, 2 papagaios de mangue, 2 maracanãs verdadeiros, 1 maitaca de cabeça azul, 2 sabiás cinzentos, 1 sabiá laranja, 2 sanhaço, 1 periquito maracanã.”, disse ao ClickPB uma fonte da Polícia Civil.

As investigações estão sendo conduzidas pelo delegado Nélio Carneiro, da 2ª DD.

