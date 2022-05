Polícia Civil de Guarabira prende acusado de estuprar uma criança em Sertãozinho-PB

A Polícia Civil de Guarabira, no dia de hoje, 20/05/2022, por volta das 18h00, cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de S.G.S, 30 anos, acusado do crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu num restaurante na orla de Manaíra, João Pessoa, local em que o investigado trabalhava como garçom.

O crime de estupro ocorreu na cidade de Sertãozinho, no mês de março de 2022, figurando como vítima uma menor de dez anos de idade (10). De acordo com o Delegado Wagner Dorta, que comandou a operação, o estuprador após manter relações sexuais com a criança, deu-lhe um celular de presente, tentando comprar o seu silêncio.

A mãe da vítima desconfiou, descobrindo o crime, comunicando imediatamente ao Conselho Tutelar, que encaminhou o caso à Delegacia. O investigado estuprou duas vezes a vítima. O preso foi encaminhado ao presídio do Róger.

