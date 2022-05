Polícia Civil de Mamanguape prende membro de facção criminosa de Jacaraú

A POLICA CIVIL DE MAMANGUAPE DEFLAGRA OPERAÇÃO NO AMANHACER DE HOJE(20), CUMPRINDO BUSCAS E MANDADOS DE PRISÕES NAS CIDADES DE JACARAÚ, ITAPOROROCA E MARCAÇÃO, e prende J.I.F conhecida por Janeide, apontada pelas investigações como a autora de um assassinato de uma mulher com um golpe de faca no pescoço, Itapororoca.



E na região de Jacaraú, o indivíduo conhecido por CARLINHOS DE CURRAL DE CIMA, responsável pelos ÚLTIMOS HOMICÍDIOS em CURRAL de CIMA E VÁRIOS ASSALTOS, ALÉM DE SER MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA NA REGIÃO E INDIVÍDUO DE ALTA PERICULOSIDADE.

As ações foram coordenadas pelos Delegados Sylvio Rabello e Norival Portela com várias equipes da Polícia Civil da 7a DSPC-Manguape, inclusive a Homicídios da 7a. Afirmou o Gestor Sylvio Rabello que os criminosos que estão praticando assaltos e homicídios, estão sendo presos, onde os Inquéritos estão sendo concluídos e as Autoridades Policiais locais representando por buscas e prisões.

O Dlefado Silvio Rabelo fala sobre a prisões realizadas durante te a operação. Veja:

FONTE: 7ªDSPC. Mamanguape

