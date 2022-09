Polícia Civil desarticula grupo criminoso, apreende drogas e encontra ‘cartão de filiação’ do crime em Coremas

Durante as diligências, os policiais apreenderam porções de cocaína, maconha e crack, além de balança de precisão e R$ 5 mil em dinheiro.

O traficante apontado como o principal representante de uma facção criminosa no município de Coremas foi preso nesta sexta-feira, 2 de setembro, durante uma operação realizada pela Polícia Civil da Paraíba. A ação contou com efetivos policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), Grupo de Operações Especiais (GOE), Delegacia de Homicídios e Entorpecentes (DHE) de Patos e Delegacia Municipal de Coremas.

A investigação é DRACO e resultou em 11 mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, os policiais apreenderam porções de cocaína, maconha e crack, além de balança de precisão e R$ 5 mil em dinheiro.

Além do chefe do grupo, três mulheres e dois homens também foram conduzidos à delegacia. De acordo com o delegado Diego Beltrão, a Polícia Civil continua investigando outros membros da organização criminosa na região.

Ficha de filiação

Ainda nas buscas, os policiais apreenderam uma espécie de “ficha de filiação” de uma facção criminosa do estado. O documento contém uma foto 3×4 do integrante da facção, o número do cadastro, nome, apelido e a cidade onde o novo membro fez a adesão à quadrilha.

A data do ‘batismo’, o contato telefônico do novo integrante e a nome da pessoa que o indicou para ingressar na facção também constam no cartão de filiação.

As prisões e apreensões foram informadas à justiça.

clickpb