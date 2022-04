Polícia Civil e Militar encontram cadáver e cemitério clandestino em Lagoa de Dentro-PB

Policiais civis da 8ªDSPC sob o comando do delegado Walter Brandão, policiais militares e bombeiros, estão trabalhando nesse momento no que identificaram como sendo um cemitério clandestino na cidade de lagoa de dentro-PB. Um cadáver do sexo masculino foi encontrado em adiantado estado de decomposição.

om o delegado Walter Brandão, com quem estamos em contato, nesse momento, ha um equipe trabalhando fazendo escavações no local, na tentativa de encontrar supostamente outros corpos.

Ele disse que o corpo encontrado trata-se de um homem da cidade de Jacaraú (Litoral Norte)que estava desaparecido, e que possivelmente tinha ligações com o tráfico de drogas.

Vídeo: Uma Máquina está sendo utilizada para escavação de cemitério clandestino, encontrado na cidade de Lagoa de Dentro pela polícia civil @8dspc.guarabira

