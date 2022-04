Polícia Civil prende em Araçagi, acusado de assassinato em Guarabira

A Polícia Civil de Guarabira, por meio do Núcleo de Homicídios, prendeu Eduardo Gomes da Costa, vulgo Dudu, na cidade de Araçagi, em cumprimento de mandado de prisão temporária.

Eduardo é apontado como autor do assassinato de José Anderson Franco da Silva, ocorrido em 13 de fevereiro de 2022, fato ocorrido no bairro Novo, Guarabira.

Segundo o Delegado Wagner Dorta, que comandou a operação, no cumprimento do mandado de busca, foi apreendido um revólver calibre 38, razão pela qual foi autuado em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Mais detalhes sobre o crime que culminou com a prisão do jovem, no Manhã de Notícias, da TVMIDIA, desta quinta-feira (7) a partir das 7h.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...