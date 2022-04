Polícia civil prende ”golpista do PIX” em Solânea

A Polícia Civil da Paraíba, através de policiais da Delegacia Seccional em Solânea (21° DSPC), prendeu na tarde desta quarta-feira (27.04.22), criminoso conhecido em todo País por aplicar golpes através de campanhas de ajuda em rede sociais.

*RENAN DA SILVA VALE”*, 24 anos, aplicou golpes em mais de 10 Estados, sempre hackeando ou clonando perfis de redes sociais verdadeiramente criados para arrecadar recursos destinados a tratamentos de crianças com doenças graves e raras.

Ele sempre atuava em campanhas que estavam fazendo sucesso, conseguindo invadir perfis ou criando novos com as mesmas informações, divulgando próprio PIX, assim arrecadando altos valores até que o golpe fosse descoberto. RENAN chegou a publicar fotos com dinheiro, zombando dos doadores.

As ações criminosas de RENAN provocaram enormes prejuízos, uma vez que as verdadeiras mobilizações em redes sociais eram descredibilizadas e as crianças não conseguiam o tão almejado tratamento médico.

Influencers digitais do Rio de Janeiro/RJ, Florianópolis/SC, Goiânia/GO, que na época ajudaram na divulgação das campanhas, manifestaram revolta, pois, inocentemente, contribuíram para ações do golpista.

Embora não haja registro de crimes cometidos na Paraíba, RENAN estava residindo na cidade de Campina Grande/PB, sendo preso ao visitar familiares em Solânea/PB.

O golpista será transferido para cidade de Extremoz/ RN, local onde conseguiu desviar recursos de um campanha solidária que almejava arrecadar R$ 1,2 milhões.

Fonte Polícia Civil