Polícia civil prende três homens acusados de assassinar uma mulher devido a briga de facções

APolícia Civil da Paraíba, através do trabalho da Seccional de Mamanguape conclui investigação acerca do homicídio de uma mulher na cidade de Jacaraú, fato ocorrido no dia 28 de fevereiro deste ano. A ação culminou nesta quarta-feira, 27, com a prisão de três homens, sendo o mandante do crime e dois executores. A investigação foi realizada pelo Delegacia de Homicídios de Mamanguape.

“Foram cumpridos nas últimas horas três mandados de prisão preventiva contra três homens que possuem ligações com uma facção criminosa que atua na região. A motivação do crime foi a desconfiança de um grupo rival, que acreditava que a jovem que ajudava a citada facção havia passado para o grupo rival”, esclareceu o delegado Sylvio Rabello.

Segundo Delegado Gestor, Sylvio Rabello, mais um crime envolvendo homicídio e briga de entre grupos criminosos foi desvendado pela Polícia Civil com as prisões efetuadas nesta quarta-feira. “No dia do crime, a jovem levou mais de 10 tiros na ocasião e estava numa moto com o companheiro. O caso vinha repercutindo muito na cidade desde o último dia de fevereiro deste ano, quando ocorreu o fato”, concluiu.

A população pode colaborar com a Polícia Civil fazendo qualquer tipo de denúncia através do número 197 (Disque-Denúnica). A ligação é gratuita e anônima, garantindo sigilo absoluto.

Assessoria de Comunicação. Polícia Civil da Paraíba

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...