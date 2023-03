Polícia colhe depoimentos de professores e alunos; o que se sabe até agora sobre o ataque em escola de SP

A Polícia Civil de São Paulo começou a colher depoimentos de professores e alunos da Escola Estadual Thomazia Montoro. Na manhã desta segunda-feira (27), um adolescente de 13 anos matou uma professora a facadas e feriu outras cinco pessoas no local.

Elisabete Tenreiro, de 71 anos, foi esfaqueada pelas costas, sem chance de defesa. O garoto atacou ainda outras três professoras e dois alunos antes de ser detido pela polícia. Eles não correm risco de vida, de acordo com as autoridades paulistas.

O agressor costumava proferir ataques racistas e já havia discutido com colegas anteriormente, inclusive os ameaçando.

Por volta das 07h20 desta segunda, um jovem de 13 anos matou uma professora e feriu outras cinco pessoas na Escola Estadual Thomazia Montoro, localizada na zona oeste de São Paulo.

A vítima, identificada como Elisabete Tenreiro, tinha 71 anos. De acordo com o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, o adolescente feriu ainda outras três professoras e dois alunos.

Elas não correm risco de vida, conforme informou o secretário.

Uma professora de Educação Física foi responsável por imobilizar o garoto e interromper o ataque.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a professora se aproxima do agressor enquanto ele esfaqueia outra mulher numa sala de aula.

Ao perceber o ataque, a professora agarra o aluno pelo pescoço e o afasta da vítima. Em seguida, ela conta com a ajuda de outra mulher para desarmar o agressor. A ação foi descrita como “heroica” por Derrite.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, manifestou pesar em publicação no Twitter após o ataque.

“Não tenho palavras para expressar a minha tristeza. O adolescente de 13 anos já foi apreendido e nossos esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares”, disse o governador.

O ministro da Educação, Camilo Santana, também se solidarizou com os familiares e amigos dos professores e estudantes feridos.

“Acompanho com consternação o episódio de violência ocorrido na Escola Estadual Thomazia Montoro, na cidade de São Paulo. Manifesto minha solidariedade aos familiares e amigos dos professores e estudantes feridos no ataque, colocando o MEC à disposição da Secretaria de Educação e do Governo do Estado para colaborar no que for possível”, escreveu nas redes sociais.

Fonte: CNN Brasil