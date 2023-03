Polícia combate tráfico de drogas e prende dois suspeitos em Itabaiana-PB

A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta quinta-feira (2), dois suspeitos que estariam atuando no tráfico de drogas, na cidade de Itabaiana. Com eles, foram apreendidos 68 pacotes com maconha pronta para a venda. A ação ocorreu na localidade conhecida como travessa 5 de julho.

O que chamou a atenção da PM foi o fato de que nenhum dos dois são da cidade de Itabaiana e nem mesmo têm parentes no município. Um dos presos tem 25 anos e é de João Pessoa. O outro, tem 26 anos e é de Remígio. Eles foram apresentados na delegacia.

