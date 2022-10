Polícia desativa explosivos usado por grupo crimonoso em assalto a carro-forte

A Polícia Militar da Paraíba desativou quatro explosivos que estavam sendo usados por um grupo criminoso que atacou um carro-forte em Pernambuco, na tarde da última sexta-feira (21). O material foi localizado dentro de um veículo roubado usado pelos suspeitos, após a tentativa de assalto na região do município pernambucano de Brejinho. O grupo fugiu para a região de Teixeira, na Paraíba, e segue sendo procurado.

O material explosivo foi desativado pelo Esquadrão Antibombas do Grupamento de Ações Táticas Especiais (Gate), do Batalhão de Operações Especiais (Bope). De acordo com o comando do Gate, foi realizada a identificação, desativação e remoção dos artefatos explosivos encontrados no carro, abandonado pelos criminosos na Paraíba. Ainda no veículo roubado, policiais do 3º Batalhão também apreenderam um fuzil, munições de calibre 5,56, que tem alto poder de fogo, e carregadores.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia pela Polícia Científica de Pernambuco e pelas guarnições da PMPB. Ao fugir para a Paraíba, o grupo criminoso entrou em confronto com a Polícia Civil e segue sendo procurado pela PMPB e demais Forças de Segurança dos dois estados.

clickpb