Polícia encerra festa, prende dupla e apreende armas e drogas em João Pessoa

A Polícia Militar encerrou uma festa, que acontecia na madrugada deste domingo (13), em uma granja nas imediações da Praia do Sol, Litoral Sul da Capital. Na ocasião, duas pessoas foram presas e duas armas de fogo, além de drogas, foram apreendidas.

Policiais da Força Regional receberam a informação de que havia uma comemoração nas imediações da Praia do Sol. As equipes foram ao local e realizaram busca em todos os participantes, onde foram encontrados dois revólveres calibre 38, um simulacro de pistola, vários recipientes de loló e 15 trouxas de maconha. Com isso, a festa foi encerrada e os dois suspeitos foram presos em flagrante.

Os homens, de 19 e 22 anos, e todo o material apreendido foram conduzidos para a Central de Flagrantes.

