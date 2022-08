Polícia encontra carro usado por criminosos que assaltaram agência do banco do Brasil em João Pessoa

O veículo foi encontrado abandonado em uma rua do bairro Expedicionários, em João Pessoa. O ClickPB tenta contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes.

Foi encontrado o carro usado pelos criminosos que assaltaram a agência do Banco do Brasil em João Pessoa, armados com fuzis. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (9), na Avenida Epitácio Pessoa.

Bandidos renderam funcionários e clientes e roubaram malotes de dinheiro. O grupo fugiu em um carro de cor branca, como é possível ver no vídeo abaixo gravado por uma testemunha.

O valor roubado não foi informado e os criminosos não tinham sido capturados, até as 17h20 desta terça-feira (9).

ClickPB