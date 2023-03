Polícia encontra drogas na gaveta de uma loja no bairro do Nordeste I, em Guarabira

23h00min

Nordeste I, Guarabira-PB.

PRISÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE

Às 23h deste domingo (5), durante rondas da Operação Paradigma, foi realizada uma abordagem a um indivíduo suspeito, em frente à residência de sua genitora, Nordeste I, Guarabira-PB. Quando avistou a guarnição, o suspeito aparentou nervosismo e ficava reiteradas vezes mexendo no celular. Durante a abordagem foi encontrada importância total de R$ 4.374,70(quatro mil reais quatrocentos e cinco reais e setenta centavos).

Em ato seguinte, a proprietária do imóvel onde o conduzido se encontrava autorizou a entrada na respectiva residência, que possuía uma loja de roupas em anexo. No interior da loja, mais precisamente no fundo falso de uma gaveta foi localizada substância análoga à cocaína (três porções pequenas, uma porção grande) e maconha (quatro invólucros grandes), além de sacos plásticos comumente utilizados para embalar drogas, cadernos com supostas anotações do tráfico (valores e nomes de pessoas repetidas vezes sem discriminar os produtos adquiridos) e um caderno com supostas anotações das vendas da loja (nomes, descrição das roupas e valores) uma maquineta de cartão da loja. Já no compartimento habitável do imóvel foram localizadas duas gaiolas com pássaros “golado” e “papa capim”.

Posteriormente a guarnição se dirigiu ao imóvel do conduzido, sendo autorizado por ele assim como por sua esposa. Já n interior, foi dado início a uma busca no imóvel, onde foi localizado uma pequena porção de substância análoga a maconha. O suspeito, afirmou ser o proprietário de todos os objetos encontrados, tanto no fundo falso da gaveta, das gaiolas e dos pássaros, quanto no interior do imóvel em que reside. Diante do fato a guarnição conduziu o acusado e o material apreendido a delegacia plantonista para que fossem tomadas as providências cabíveis

