Polícia Federal apreende barcos pesqueiros transportando 40 toneladas de cigarros contrabandeados próximos ao Porto de Cabedelo

Dois barcos pesqueiros foram apreendidos na costa nordestina, na manhã desta terça-feira (7), próximo às divisas dos Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, com 40 toneladas de cigarros contrabandeados. (Veja vídeo abaixo).









Barco foi flagrado sendo rebocado por outra embarcação na região do porto.

A Polícia Federal interceptou um barco com drogas no Porto de Cabedelo, na Paraíba, na manhã desta terça-feira (7). (Veja vídeo acima). De acordo com informações checadas pela equipe do ClickPB, o barco foi flagrado sendo rebocado por outra embarcação na região do porto. Informações sobre quantidade e suspeitos ainda não foram divulgadas. O ClickPB segue acompanhando o caso e mais detalhes serão dados em breve.

A abordagem foi feita pela Polícia Federal e a Marinha do Brasil em alto mar, tendo sido localizado no interior das embarcações uma quantidade que se estipula ser de 2700 caixas de cigarros contrabandeados. A tripulação dos barcos era composta por 12 indivíduos.

A ocorrência está sendo encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal na Paraíba para a realização dos atos de formalização da prisão em flagrante dos envolvidos e apreensão da carga contrabandeada.

Os envolvidos podem ser enquadrados no crime do artigo 334 do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos.

A ação contou com o apoio das Superintendências Regionais da Polícia Federal na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, bem como do 3ª Distrito Naval da Marinha do Brasil, sediado em Natal.

Essa é a terceira ação conjunta no ano de 2022 entre a Polícia Federal e a Marinha do Brasil onde foi possível a apreensão de cigarros contrabandeados transportados pelo modal marítimo, totalizando mais de 150 toneladas de cigarros apreendidos em águas territoriais brasileiras.

