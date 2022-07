Polícia Federal encontra uma tonelada de cocaína com símbolo nazista enterrada em sítio

Os tabletes da droga chamaram a atenção dos agentes por estarem marcados com suásticas nazistas.

A Polícia Federal apreendeu uma tonelada de cocaína enterrada em um sítio na cidade de Curuçá, no Pará. Os tabletes da droga chamaram a atenção dos agentes por estarem marcados com suásticas nazistas. As informações são do site UOL.

Duas pessoas foram presas no local. A PF chegou até o local após uma denúncia anônima de que a droga estava no imóvel. A investigação aponta que o uso da suástica é para identifica a origem ou o destino dos entorpecentes.

A Polícia Federal disse que não divulga o valor avaliado da carga. Os dois presos e o material apreendido foram levados para Belém, capital paraense e local da Superintendência Regional da PF.