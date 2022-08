Polícia investiga agressão a radialista em Uiraúna; vítima reagiu, faturou o cotovelo e aguarda cirurgia

O radialista Rafael Matias, que trabalha na rádio Mais FM da cidade de Uiraúna, foi agredido durante assalto na porta da sua casa na noite da última sexta-feira(26). A vítima, que estava acompanhado do seu filho, foi abordado por dois homens, um deles estava armado com uma pistola e o outro com um cabo de roçadeira.

Matias reagiu e recebeu duas pancadas, sendo uma na perna e a outra no seu braço esquerdo. O radialista teve uma fatura no cotovelo será submetido a cirurgia.

Os agressores, que estavam encapuzados, fugiram levando o automóvel da vítima pela PB -391 que liga Uiraúna á Sousa. Um suspeito foi preso após furar barreira policial.

O carro do radialista foi localizado pela polícia abandonado na comunidade de Água Branca do município de São João do Rio do Peixe.

O radialista foi encaminhado pelo Samu para Hospital Regional de Cajazeiras. Apesar de ter o carro levado, a polícia não acredita se tratar de uma tentativa de assalto.

clickpb