Polícia investiga bolsonarista que lambe cano de escopeta e pede para presidente ‘dar golpe’

A Polícia Civil de São Paulo investiga um vídeo em que um homem aparece portando armas em via pública, segundo a Secretaria de Segurança. Na gravação, que repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira, o homem lambe o cano de uma escopeta e pede para o atual presidente dar um golpe após se eleger.

O homem que aparece no vídeo ainda não foi identificado. Segundo a secretaria, a investigação está a cargo do 3º Distrito Policial, de Campos Elíseos. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o porte de arma.

Além da escopeta, é possível também identificar um revólver na cintura do homem. Na gravação, ele diz:

— Bolsonaro, tamo junto aí na luta. Vou mandar um recado para você. É uma ordem que eu estou te dando. Na hora que colocar a faixa de vencedor nas eleições, você vai dar um golpe no Supremo e no Congresso. O golpe vai ser esse: eles vão ter de seguir a Constituição — diz o homem na gravação, enquanto passeia pela calçada com a escopeta sob o braço.

Por Extra Globo