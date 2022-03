Polícia investiga vazamento de vídeo íntimo de Gabriel Monteiro e uma jovem de 15 anos

O vereador e ex-policial militar Gabriel Monteiro fala à imprensa na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no centro da cidade. — Foto: Paulo Carneiro/Estadão Conteúdo

Gabriel Monteiro afirma que dois ex-assessores teriam sido responsáveis pelo vazamento. Os dois ex-servidores do gabinete do vereador devem ser chamados para prestar depoimento.

No último domingo, o Fantástico revelou que ex-servidores do gabinete de Gabriel Monteiro acusaram o vereador de assédio moral, assédio sexual e agressões. Uma mulher, que não quis ser identificada, afirma ter sido estuprada pelo vereador.

Nesta terça-feira (29), o deputado estadual Giovani Ratinho (Pros) registrou queixa na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) , no Centro, e entregou 6 vídeos à polícia.

O vereador Gabriel Monteiro (sem partido) é alvo de 8 denúncias no Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O ex-PM também tem outros 5 processos que ainda não chegaram aos integrantes do conselho. Ao todo, são 13 denúncias contra o vereador-youtuber no legislativo municipal.