Polícia Militar apreende armas de fogo e prende dois suspeitos em Baía da Traição e Cabedelo

A Polícia Militar prendeu, na noite dessa sexta-feira (22), dois suspeitos com armas de fogo em Baía da Traição e no bairro do Jacaré, em Cabedelo.

A Polícia Militar prendeu, na noite dessa sexta-feira (22), dois suspeitos com armas de fogo em Baía da Traição e no bairro do Jacaré, em Cabedelo. As prisões fazem parte da Operação Tiradentes, que foi deflagrada na última quarta-feira (20) e segue até o final da noite deste domingo (24).

A prisão mais recente foi realizada por policiais militares da Patrulha Indígena da 2ª Companhia Independente, que realizavam rondas em Baía da Traição quando avistaram um homem bastante conhecido na área, por integrar uma facção criminosa na região e por já ter sido preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

O homem, que tem 29 anos, foi abordado no banheiro de uma lanchonete, sendo encontrado com ele uma pistola calibre .380, 15 munições e a quantia de R$ 520,00. Ele foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Mamanguape, onde foi apresentado ao delegado de plantão.

Em Cabedelo, no bairro do Jacaré, militares da 6ª Companhia Independente prenderam um suspeito de 28 anos, que foi abordado durante rondas preventivas. Na busca foi encontrado com o homem um revólver calibre .38 com cinco munições intactas, além de uma pequena quantidade de maconha. Arma, droga e suspeito foram conduzidos à Central de Fragrantes.

clickpb