Polícia Militar apreende mais de 200 kg de maconha no Sertão da Paraíba

A Polícia Militar apreendeu mais de 200 kg de maconha no Sertão do Estado. A ação aconteceu na zona rural de Cachoeira dos Índios, na noite dessa sexta-feira (10). Uma equipe da Patrulha Rural do 6º Batalhão de Polícia Militar fazia rondas quando percebeu dois carros tentando fugir, ao notar a presença das viaturas.

Houve um acompanhamento tático aos criminosos que abandonaram os dois veículos, após baterem, e fugiram por uma área de vegetação. A droga, que pesava 208 kg, no total, estava dentro dos dois carros, dentro de sacos. Durante as buscas, foi montado um cerco policial e um dos suspeitos foi localizado em um sítio próximo à cidade de Cajazeiras.

Um terceiro carro, que estaria dando apoio ao transporte da droga, foi abordado na região e um homem foi preso. Ele confessou que fazia parte do bando. O material e os suspeitos presos, de 32 e 35 anos, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

