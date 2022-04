Polícia militar da Paraíba faz treinamento em área florestal na cidade de Pilões-PB

13 agentes da segurança pública concluem o Estágio de Salvamento em Altura promovido pelo 4ºCRBM

.

O ESALT – Estágio de Salvamento em Altura, promovido pelo 4° Comando Regional de Bombeiro Militar, foi concluído neste sábado (02) por treze alunos, entre bombeiros militares, policiais militares e civis.

O Estágio foi destinado a qualificar profissionais bombeiros militares e militares de outras instituições na área de salvamento em altura, com a utilização de equipamento e técnicas atualizadas, objetivando proporcionar e promover qualificação técnico-profissional aos participantes.

As instruções tiveram início no dia dia 28 março e foram concluídas no dia 02 de abril, com uma carga horária total de 60 horas/aula, com as atividades sendo realizadas nas cidades de Guarabira e Pilões. Entre os conteúdos contemplados no Estágio destacamos as técnicas de descensão, ascensão e de resgate de vítimas em áreas urbanas e rurais, além de resgate com macas e resgate em torres de telecomunicação.

De acordo com o comandante do 3º Batalhão de Bombeiro Militar, major Fernando, a capacitação é de extrema importância: “É importante salientar que nossa região tem muitas elevações, como a Serra do Cruzeiro, Pedra da Boca, algumas cachoeiras, muitas torres de telemunicação, além do crecimento da construção de prédios. Desta feita, precisamos de uma tropa mais capacitada para realizar operações nesses ambientes.”

No último dia de Estágio, o Acauã, helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA), que opera de forma integrada com as forças de segurança da Paraíba, esteve com sua equipe de tripulantes operacionais para instruções de balizamento de aeronave e de embarque e desembarque em aeronave de asa móvel.

Assessoria 3ºBatalhão de Bombeiro Militar