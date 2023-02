Polícia militar do 4ºBPM prende acusado de espancar criança de 2 anos, em Guarabira

A polícia Militar do quarto BPM cumprir o mandado de prezam expedido pela justiça contra o homem acusado de espancar uma criança de apenas dois anos de idade. A vítima é filho do acusado.

O caso do espancamento de uma criança de apenas dois anos, residente no bairro do Nordeste em Guarabira, Agreste paraibano, revoltou a população. O caso foi foi publicado no portalmídia.net no dia 13 deste mês de fevereiro, após visita do Conselho Tutelar da cidade.

O acusado é Giliard Severino da Silva, que cumpre pena no regime semi-aberto pelo crime de homicídio.

Relembre o caso

Curtir isso: Curtir Carregando...