POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL PRENDEM INTEGRANTES DE QUADRILHA QUE FIZERAM ROUBO EM DUAS ESTRADAS

Policiais do 4° Batalhão juntamente com policiais civis, todos integrantes da 8a Área Integrada de Segurança Pública conseguiram prender 05 indivíduos acusados de um assalto ocorrido no último final de semana na cidade de Duas Estradas, dos quais 03 homens e 02 mulheres.

Com os conduzidos foram apreendidos os seguintes materiais:

200 papelotes de maconha

5 munições deflagradas cal. 38

2 munições intactas cal. 38

2 munições intactas cal. 40

1 munição deflagrada cal. 32

1 carregador de pistola cal. 40

11 pinos vazios para colocação de cocaína

1 celular Samsung na cor cinza

1 celular Samsung na cor azul

1 monitor positivo para PC

4 câmeras de segurança arrancadas

4 relógios

6 cartões de crédito

1 mala de jóias

1 perfume natura essencial

1 anel dourado com imagem de São Jorge

1 TV

A referida operação foi Coordenada pelo Delegado Walter Brandão e pelo Tenente Castro, Comandante da Companhia de Belém.

Todos os envolvidos foram encaminhados a Central de Polícia em Guarabira, onde foram tomadas as providências de estilo.

Seção de Comunicação Social e marketing Institucional do 4° Batalhão de Polícia militar

