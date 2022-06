Policia Militar frustra assalto às lojas Americanas em Guarabira-PB

Início da tarde de hoje (18), Assalto no Shopping Cidade Luz, nas Lojas Americanas em Guarabira termina com indivíduo preso.

De acordo com as informações repassadas pelo tenente-coronel Sinval, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, por volta das 12:50h a PM recebeu a ligação informando que quatro elementos haviam invadido a loja americana, dois estariam no caixa e dois teriam se dirigido à gerência. Ainda segundo o coronel Sinval, Ninguem foi feito refém.

Ao perceber a presença da polícia, os quatro tentaram fugir. Um foi preso e três conseguiram fugir em motocicletas. À polícia, o elemento preso disse que o grupo é de Minas Gerais.

