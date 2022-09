Polícia Militar frustra ataque de quadrilha a caixa eletrônico em João Pessoa

A Polícia Militar frustrou, neste domingo (11), o plano de ataque a um caixa eletrônico que ficava dentro de uma farmácia, no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa. O acesso ao estabelecimento já tinha sido montado, por meio de uma casa abandonada, mas as equipes do 1º Batalhão descobriram e agiram antes que os criminosos executassem o crime.

De acordo com o comandante do 1º Batalhão, tenente-coronel Marques Júnior, possivelmente o ataque seria deste domingo para a segunda-feira (12). “Colhemos informações de que cerca de oito homens chegaram nessa residência em três carros, na noite desse sábado, renderam os moradores em situação de rua que lá se encontravam, trancaram eles em um quarto e abriram esse buraco na parede que dava acesso direto ao caixa eletrônico. Eles cobriram o buraco com uma cama, mas nas buscas que as nossas equipes fizeram no local, neste domingo, acabaram descobrindo e frustraram o crime”, detalhou.

Outras informações estão sendo levantadas para chegar até a quadrilha, cujos integrantes, conforme testemunhas, falavam com sotaque do sudeste do país. Na residência abandonada, a PM apreendeu um martelete elétrico profissional, que é um equipamento usado na construção civil.

O caso foi repassado para a Polícia Civil.

