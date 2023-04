Polícia Militar inscreve para 17ª edição a tradicional corrida de rua que já faz parte do calendário paraibano.

A Corrida Tiradentes, realizada pela Polícia Militar há 17 anos, vai acontecer no próximo dia 21 de abril, data do patrono das Polícias. As inscrições estão abertas no site www.race83.com.br, e vão até o dia 18.

Os atletas podem se inscrever nas categorias geral masculino ou feminino, nas distâncias de 3 km (caminhada e sem premiação), 5 km e 10 km, ambas corridas; e militar masculino ou feminino, nas distâncias de 3km (caminhada e sem premiação), 5 km e 10 km, ambas corridas. Pessoas com deficiência, cadeirantes ou não, e deficientes visuais também podem participar.

O valor das inscrições para a prova varia entre R$ 35 e R$ 60. A entrega dos kits para os corredores ocorre nos dias 19 e 20 de abril, das 9h às 18h, na loja Meggashoes, na BR-230, nas proximidades da passarela do bairro Renascer, em Cabedelo.

Percurso – “Neste ano, a largada da Corrida acontece no Quartel do Comando-Geral da instituição, no bairro Ponta de Campina, em Cabedelo, às 6h30 do dia 21, sexta-feira. O percurso seguirá pelas ruas de Intermares, chegando até o bairro do Bessa, em João Pessoa, e retornando”, explicou o tenente-coronel Juceilton Soares, coordenador do evento.

Os participantes receberão medalhas, e os primeiros colocados ganharão troféus. Ainda de acordo com a organização da Corrida, o percurso oficial será divulgado nos próximos dias. Todo o regulamento da prova pode ser conferido no site da inscrição

