Polícia Militar intercepta transporte de cocaína no Sertão da Paraíba

A Polícia Militar prendeu, nesse sábado (4), uma mulher que estaria transportando 2kg de pasta base de cocaína em um carro que faz lotação. A apreensão aconteceu entre as cidades de Junco do Seridó e Santa Luzia, durante ação dos policiais do 3º Batalhão.

O que chamou a atenção da PM foi o fato de a passageira demonstrar muito nervosismo durante a abordagem. Ao verificar a bolsa da jovem, foram encontrados três tabletes da droga.

A suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, em Patos

Curtir isso: Curtir Carregando...