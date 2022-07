Polícia Militar mata irmã durante briga em posto de combustíveis em São Gonçalo e é presa pelo próprio marido, que também é policial

Uma mulher foi baleada e morta durante uma briga com a irmã, que é policial militar do 7°BPM (São Gonçalo), em um posto de combustíveis localizado no bairro Camarão, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na manhã deste sábado (2).

Rhaillayne Oliveira de Mello, 23 anos, foi presa pelo próprio marido, que também é PM e chegou ao local e deu voz de prisão à esposa. Rayana Mello morreu no local.

Rhaillayne é policial do 7°BPM e foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói.

As duas teriam saído de uma festa no bairro Barro Vermelho e pegaram um carro de aplicativo.

“Elas vieram aqui da outra rua, onde tem vários bares, e elas já estavam discutindo lá. Aqui tem um banheiro e elas vieram aqui para esse banheiro e começaram a discutir, até que aconteceu esse fato lamentável. Só escutei o barulho, muito, muito tiro”, disse Josiane Silva, atendente do posto.

Por volta das 10h, o pai das duas jovens estava no local do crime conversando com os policias. Muito abalado, ele não quis conversar com a imprensa.

O posto de gasolina fica na Rua Francisco Portela, 2.538, para onde o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h. O local é conhecido como ponto de encontro de jovens e adultos, que colocam carro de som e passam a madrugada neste posto.

‘Quero ela de volta’, diz PM acusada de ter matado a própria irmã

A policial militar Rhaillayne Oliveira de Mello, do 7º BPM, está prestando depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói na tarde deste sábado (2). No local, foi possível ouvir gritos de Rhaillayne dizendo “quero a minha irmã de volta”. Familiares aguardam o término do depoimento da PM do lado de fora da DH, e preferem não dar entrevistas.

A Corregedoria da PM também está na Delegacia de Homicídios, onde outras testemunhas também teriam prestado depoimento e foram liberadas.

Após uma discussão, a policial fez vários disparos com arma de fogo contra a própria irmã, que morreu na hora. O crime ocorreu no início da manhã deste sábado, no bairro Porto Velho, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Coube ao marido da agente, que também é policial, dar voz de prisão a ela. A PM foi levada para a 73ª DP (Neves) e, depois, encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h e a briga aconteceu em um posto de gasolina da região. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo vai investigar o caso.

“De acordo com a Delegacia de Homicídios Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), a policial militar que realizou os disparos foi detida em flagrante por um PM e encaminhada à delegacia. Ela foi autuada pelo crime de homicídio. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato”, diz a nota enviada pela Polícia Civil.

No local, a Globonews exibiu as primeiras imagens da área isolada pela polícia. O pai da vítima estava por lá mas, abalado, preferiu não falar com a imprensa. Segundo apuração feita pela reportagem de TV, as irmãs começaram a discutir quando saíram de uma festa, enquanto estavam em um carro de aplicativo. No posto, elas se separaram. Rhaillayne voltou depois, armada.