Polícia Militar prende integrante de facção durante operação na Capital

Na noite dessa sexta-feira (11), policiais militares do Regimento de Polícia Montada (RPMont) prenderam um integrante de facção criminosa, durante uma operação na Comunidade Bela Vista, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa.

As equipes policiais estavam em rondas quando receberam informações de que havia quatro indivíduos armados em uma casa na Comunidade Bela Vista e que estavam se preparando para um ataque a uma facção rival. As equipes foram ao local e efetuaram um cerco, entretanto, os criminosos, ao perceberem a presença dos policiais, efetuaram vários disparos, obtendo resposta imediata.

Após o confronto, três suspeitos conseguiram evadir deixando as armas de fogo no local, porém um dos suspeitos não obteve êxito e foi preso. Com ele, foram apreendidas três armas de fogo: dois revólveres, calibre 38, e uma espingarda de cano serrado, calibre 12, além de 33 munições, sendo 11 delas deflagradas.

O suspeito, de 27 anos, e todo material apreendido foram conduzidos para a Central de Flagrantes.

Secom Paraíba

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram