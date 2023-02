POLÍCIA MILITAR RECUPERA 10 MOTOCICLETAS COM RESTRIÇÃO DE ROUBO/FURTO DURANTE OPERAÇÃO PARADIGMA

Neste fim de semana com a realização de rondas e abordagens durante a OPERAÇÃO PARADIGMA na área da 2ª cia, as Guarnições do CPSU, Rádio Patrulha de Alagoa Grande e a Rádio Patrulha de Alagoinha recuperaram

10 motocicletas com restrição de roubo/furto. Além disso, uma arma de fogo foi apreendida também durante a operação.

Todos os indivíduos acusados encontrados no local e as motocicletas foram entregues na delegacia para que fossem tomadas as providências de estilo. Os veículos posteriormente foram devolvidos aos seus respectivos donos.

*Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 4º Batalhão*

