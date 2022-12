POLICIA MILITAR RECUPERA MOTO ROUBADA EM GUARABIRA

OPERAÇÃO PARADIGMA

Policiais da Força Tática do 4° Batalhão, sob o Comando do Sargento Laelson, na manhã deste sábado, dia 10 de dezembro ao realizar a operação PARADIGMA apreenderam a motocicleta Honda, CG, Titan, 160 de cor vermelha, a qual apresentou restrições de roubo.

Em decorrência da Apreensão, tanto o condutor como a.motocicleta foram conduzidos e apresentados ao delegado plantonista na Central de Polícia em GUARABIRA. E assim, foram tomadas as providências de estilo, no que diz respeito ao crime de Receptação, capitulado no ART. 180 do Código Penal Brasileiro.

Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 4° BPM

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram