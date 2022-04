Polícia Militar vai ampliar abordagens à população, avisa novo comandante geral

O novo comandante geral da Polícia Militar, coronel Sérgio Fonseca, afirmou que está em fase de elaboração um novo planejamento em relação à prevenção na área da segurança pública. O comandante pediu apoio da população e avisou que as abordagens realizadas pela PM irão aumentar. Coronel Sérgio foi nomeado pelo governador João Azevêdo para o cargo após exoneração do coronel Euller Chaves, que disputará as eleições.

“Ás vezes a população se sente incomodada quando o policial aborda, mas essa será a nova tomada do comando da PM. Sempre baseada no nosso núcleo de análise criminal e estatística sobre as áreas de maior necessidade, com a apoio da nossa inteligência. Foi assim que fizemos na Administração Penitenciária”, disse o coronel em entrevista à TV Cabo Branco.

Em relação aos momentos críticos que enfrentou na antiga pasta, como a fuga de 92 presos do PB1, em 2018, o coronel Sérgio afirmou que “falhas ocorrerão, mas foram apuradas”. “Na fuga de PB1, cerca de 85 presos foram recapturados. O que acontece são coisas imprevistas, mas a polícia tem que se antecipar e tem feito isso. Mas isso não pode apagar o que foi feito nos quatro anos. Vamos ver que tivemos mais avanços do que erros”, justificou.

O novo comandante se reunirá com o ex-comando para receber algumas informações da pasta. O encontro deve ocorrer ainda nesta segunda-feira (04).

MaisPB

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...