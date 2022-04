Polícia prende acusado de tentar assaltar comerciante e sobrinho em frente ao Bradesco de Guarabira

A Polícia Militar sob o comando do CPU do 4ºBPM em operação conjunta com a Polícia Civil, deram prosseguimento as diligências para captura dos acusados da tentativa de latrocínio na agencia do Banco Bradesco, localizado na Avenida Dom Pedro II, em Guarabira-PB, que também resultou em uma pessoa ferida à disparo de arma de fogo.

Durante as diligências os policiais receberam informações que levaram até a residência de um dos acusados, o qual fora localizado e preso. Em poder do acusado também foi apreendida a motocicleta Honda CG-125 Fan, cor vermelha, ano 2014/15, placa QFW 1550-PB, utilizada na tentativa de latrocínio.

O acusado preso, foi conduzido para delegacia de Guarabira, onde foi apresentado ao delegado plantonista, que o autuou pelo crime cometido. A motocicleta também foi entregue na delegacia e juntamente com o acusado estão à disposição da justiça.

As Polícias Militar e Civil continuam as diligências para localizar e prender o outro acusado.

